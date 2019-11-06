شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع هادي والزبيدي المستجدات في الساحة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ثمن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

واستعرض لدى اجتماعه أمس (الثلاثاء) مع رئيس اليمن عبدربه منصور هادي تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

حضر الاجتماع، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.

كما قدر ولي العهد خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

من جهة أخرى، اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء)، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.