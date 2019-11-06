السعودية اليوم / عملية عسكرية لقوات التدخل السريع الكاميرونية ضد جماعات مسلحة جنوب غرب البلاد



ياوندي 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

تمكنت قوات التدخل السريع الكاميرونية من القضاء على سبعة عناصر مسلحين تابعين لحركة تمرد تتنقل في مناطق مويوكا جنوب غرب البلاد، وصادرت كمية من أسلحتهم.

ونقلت وكالة الأبناء الكاميرونية عن مصادر أمنية قولها اليوم: "إن العملية التي انطلقت أول الأحد، استمرت يومين ليتم بعدها القضاء على عدد من أفراد المجموعة التي تروّع السكان منذ ثلاث سنوات وبينهم عنصر قيادي".

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02:37ت م

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