شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا : وثيقة ” اتفاق الرياض ” خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 صباحًا, 6 نوفمبر 2019 م المناطق _ لندن رحبت المملكة المتحدة ، بالتوقيع على وثيقة “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، منوهة بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم : “ترحب الحكومة البريطانية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وتؤيد هذه الوثيقة باعتبارها خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بريطانيا : وثيقة ” اتفاق الرياض ” خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.