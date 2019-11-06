شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات حريصة على تطبيق بنود «اتفاق الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن بلاده حريصة على التطبيق الملتزم لبنود «اتفاق الرياض».

وثمَّن قرقاش دور الأمير خالد بن سلمان في التوصل إلى هذا الاتفاق، مقدماً له الشكر على إصراره ومثابرته وجلده، وإدراكه العميق بأن لا خيار إلا النجاح.

وشدد الوزير الإماراتي على أن «اتفاق الرياض» يمثل بداية جديدة مُشجعة لليمن، ويوحد صفوف الشعب اليمني لاستعادة الدولة.