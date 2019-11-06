وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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كما استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.

كما التقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.