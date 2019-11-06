اخبار السعوديه

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_واشنطن

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

Advertisements

كما استعرض الجانبان، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.

كما التقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا