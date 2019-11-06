، إيران تواصل انتهاكاتها بتحويل مفاعل أبحاث إلى منشأة نووية ،

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستبدأ غدًا ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو للتخصيب المقامة تحت الأرض، وذلك في انتهاك كبير المدلول لالتزامات إيران في الاتفاق النووي.
ووفقًا لـ"رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية، حيث تستخدم فيه 1044 جهازًا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.
ويحظر الاتفاق استخدام المادة النووية في "فوردو" وبعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، ستصبح المنشأة موقعًا نوويًا نشطًا وليس مفاعل أبحاث كما يقضي الاتفاق.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران فقط بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز.
ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة.الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي غاز اليورانيوم
إيران تواصل انتهاكاتها بتحويل مفاعل أبحاث إلى منشأة نوويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-05
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستبدأ غدًا ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو للتخصيب المقامة تحت الأرض، وذلك في انتهاك كبير المدلول لالتزامات إيران في الاتفاق النووي.
ووفقًا لـ"رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية، حيث تستخدم فيه 1044 جهازًا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.
ويحظر الاتفاق استخدام المادة النووية في "فوردو" وبعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، ستصبح المنشأة موقعًا نوويًا نشطًا وليس مفاعل أبحاث كما يقضي الاتفاق.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران فقط بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز.
ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:27 PM
الاتفاق يحظر تخصيب اليورانيوم به
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستبدأ غدًا ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة فوردو للتخصيب المقامة تحت الأرض، وذلك في انتهاك كبير المدلول لالتزامات إيران في الاتفاق النووي.
ووفقًا لـ"رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو إلى مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية، حيث تستخدم فيه 1044 جهازًا للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.
ويحظر الاتفاق استخدام المادة النووية في "فوردو" وبعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، ستصبح المنشأة موقعًا نوويًا نشطًا وليس مفاعل أبحاث كما يقضي الاتفاق.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران فقط بتشغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز.
ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في هذه المنشأة.
، إيران تواصل انتهاكاتها بتحويل مفاعل أبحاث إلى منشأة نووية ،
المصدر : الخليج 365
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