- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.
وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".
ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-05
أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.
وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".
ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:28 PM
أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.
وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".
ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
، ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.