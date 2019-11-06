، المدرب الإيطالي الشهير كونتي في ضيافة "معهد إعداد القادة".. 11 نوفمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة يوم الاثنين المقبل الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، محاضرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في رياضة كرة القدم، في المنطقة الشرقية.

ويعد كونتي، المولود في مدينة ليتشي 1969، أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أندية أوروبية عريقة أبرزها يوفنتوس بداية من 2011، إذ استمر في قيادة "السيدة العجوز"، محققاً لقب الدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم متتالية تعد جزءاً من سلسلة ألقابه الثمانية، ومن ثم تولى قيادة المنتخب الإيطالي، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لتشيلسي الإنجليزي، والذي تمكن من إعادة الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا إلى خزائنه، واستقر مؤخراً في نادي إنترميلان الإيطالي.

ويلقب كونتي بـ "العراب"، إلى جانب أنه اشتهر بقوة الشخصية، الصرامة، الالتزام التكتيكي، الذي تشربه من جيوفاني تراباتوني، أسطورة كرة القدم الإيطالية.



ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات والتجارب الفنية التي يتمتع بها كونتي، إلى المدربين السعوديين في المحاضرة التي تمتد لساعتين، يتخللها حوار بين الجانبين وذلك في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية تنفيذاً لبرامج المعهد التطويرية وتمهيداً لتهيئة الكوادر الوطنية قبل الانخراط في سوق العمل الرياضي".الهيئة العامة للرياضة معهد إعداد القادة أنطونيو كونتي