، الأهلي يبطل مفاجأة الجندل.. ويهزمه برباعية ،

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تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الجندل 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور ضعيف جماهيرياً لم يتجاوز حاجز الـ 2500 مشجع.
المباراة:
قدم فريق الجندل شوطاً مميزاً ونجح في تهديد مرمى فريق الأهلي، وحقق هدف المباراة الأول في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها تابعها فهد فالح في الشباك.
وعند الدقيقة 24 تحصل الأهلي على خطأ نفذه ليما عادت إلى يوسف بلايلي سددها مرت بجوار المرمى.
واصل الجندل ضغطه وفي الدقيقة 26 تحصل الفريق على هجمة مرتدة وصلت إلى ساجر الشمري وسط اتكالية بين خبراني والعويس سددها اللاعب مرت بجوار المرمى.
وفي الدقيقة 30 كرة عرضية للجندل وصلت الكرة إلى سامبا ديالو سددها ارتطمت في العويس.
وفي الدقيقة 38 أبدع حارس الجندل في التصدي لعرضية ضربها حسين المقهوي برأسه.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الأهلي هدف التعادل بعد كرة وصلت إلى يوسف بلايلي سددها قوية عانقت الشباك.
في الشوط الثاني ضغط فريق الأهلي على مرمى الجندل ولم تمض سوى 15 دقيقة حتى تمكن من خلالها الأهلي من تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 58 بعد عرضية من ليما ضربها سلمان المؤشر برأسه عانقت الشباك.
بعدها بدقيقتين سجل حسين المقهوي هدفاً ثالثاً بعد عرضية يوسف بلايلي.
وفي الدقيقة 77 حقق ليما الهدف الرابع بتسديدة قوية على يمين الحارس.جدة كأس الملك ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الأهلي الجندل
الأهلي يبطل مفاجأة الجندل.. ويهزمه برباعيةعبدالعزيز الشريف الخليج 365 2019-11-05
تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الجندل 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور ضعيف جماهيرياً لم يتجاوز حاجز الـ 2500 مشجع.
المباراة:
قدم فريق الجندل شوطاً مميزاً ونجح في تهديد مرمى فريق الأهلي، وحقق هدف المباراة الأول في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها تابعها فهد فالح في الشباك.
وعند الدقيقة 24 تحصل الأهلي على خطأ نفذه ليما عادت إلى يوسف بلايلي سددها مرت بجوار المرمى.
واصل الجندل ضغطه وفي الدقيقة 26 تحصل الفريق على هجمة مرتدة وصلت إلى ساجر الشمري وسط اتكالية بين خبراني والعويس سددها اللاعب مرت بجوار المرمى.
وفي الدقيقة 30 كرة عرضية للجندل وصلت الكرة إلى سامبا ديالو سددها ارتطمت في العويس.
وفي الدقيقة 38 أبدع حارس الجندل في التصدي لعرضية ضربها حسين المقهوي برأسه.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الأهلي هدف التعادل بعد كرة وصلت إلى يوسف بلايلي سددها قوية عانقت الشباك.
في الشوط الثاني ضغط فريق الأهلي على مرمى الجندل ولم تمض سوى 15 دقيقة حتى تمكن من خلالها الأهلي من تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 58 بعد عرضية من ليما ضربها سلمان المؤشر برأسه عانقت الشباك.
بعدها بدقيقتين سجل حسين المقهوي هدفاً ثالثاً بعد عرضية يوسف بلايلي.
وفي الدقيقة 77 حقق ليما الهدف الرابع بتسديدة قوية على يمين الحارس.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:33 PM
في دور الـ 64 من كأس الملك
تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الجندل 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسط حضور ضعيف جماهيرياً لم يتجاوز حاجز الـ 2500 مشجع.
المباراة:
قدم فريق الجندل شوطاً مميزاً ونجح في تهديد مرمى فريق الأهلي، وحقق هدف المباراة الأول في الدقيقة 22 بعد كرة عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها تابعها فهد فالح في الشباك.
وعند الدقيقة 24 تحصل الأهلي على خطأ نفذه ليما عادت إلى يوسف بلايلي سددها مرت بجوار المرمى.
واصل الجندل ضغطه وفي الدقيقة 26 تحصل الفريق على هجمة مرتدة وصلت إلى ساجر الشمري وسط اتكالية بين خبراني والعويس سددها اللاعب مرت بجوار المرمى.
وفي الدقيقة 30 كرة عرضية للجندل وصلت الكرة إلى سامبا ديالو سددها ارتطمت في العويس.
وفي الدقيقة 38 أبدع حارس الجندل في التصدي لعرضية ضربها حسين المقهوي برأسه.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل الأهلي هدف التعادل بعد كرة وصلت إلى يوسف بلايلي سددها قوية عانقت الشباك.
في الشوط الثاني ضغط فريق الأهلي على مرمى الجندل ولم تمض سوى 15 دقيقة حتى تمكن من خلالها الأهلي من تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 58 بعد عرضية من ليما ضربها سلمان المؤشر برأسه عانقت الشباك.
بعدها بدقيقتين سجل حسين المقهوي هدفاً ثالثاً بعد عرضية يوسف بلايلي.
وفي الدقيقة 77 حقق ليما الهدف الرابع بتسديدة قوية على يمين الحارس.
، الأهلي يبطل مفاجأة الجندل.. ويهزمه برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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