موعد تسجيل وعقد اختبار القدرة المعرفية 1441-2019 الفترة الثالثة ورقي مرفق رابط قياس

نتعرف معكم على موعد تسجيل وعقد اختبار القدرة المعرفية 1441 الفترة الثالثة، والتي بدأ التسجيل بها يوم الرابع من نوفمبر لعام 2019 الموافق يوم 7-3-1441 وتستمر عمليات تسجيل اختبار القدرة المعرفية حتى يوم 22-12-2019، وإليكم أدناه مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثالثة 1441 ورقي، والتي تعد كفرصة أخيرة لجميع الطلاب اللذين لم يقواوا بالتسجيل خلال الفترات الماضية.

موعد تسجيل اختبار القدرة المعرفية 1441-2019

نوضح لكم الآن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وموعد عقد الاختبارات الفترة الثالثة، كما ستجدون رابط موقع قياس لتسجيل اختبار القدرة المعرفية الفترة الثالثة 1441-2019.

موعد تسجيل الفترة الأولي: يبدأ من 19 / 5 / 2019 ينتهي في 5 / 6 / 2019

موعد تسجيل الفترة الثانية: يبدأ من 8 / 7 / 2019 ينتهي في 4 / 8 / 2019

موعد تسجيل الفترة الثالثة: يبدأ من 4 / 11 / 2019 ينتهي في 22 / 12 / 2019

وقد أوضح مركز قياس عن موعد عقد اختبار القدرة المعرفية 1441-2019 للفترة الثالثة ورقي، وكما هو موضع مواعيد اختبارات القدرة المعرفية الفترات السابقة.

موعد عقد اختبار القدرة المعرفية 1441-2019

موعد الاختبار في الفترة الأولي: يبدأ من 1 / 7 / 2019 ينتهي في 3 / 7 / 2019

موعد الاختبار في الفترة الثانية: يبدأ من 12 / 9 / 2019 ينتهي في 15 / 9 / 2019

موعد الاختبار في الفترة الثالثة: يبدأ من 23 / 1 / 2020 ينتهي في 26 / 1 / 2020

رابط قياس

ومن خلال اعرف نيوز التعليمي سنتابع معكم أهم الأخبار والمستجدات فيما يخص إعلان نتائج قياس القدرة المعرفية 1441 للفترة الثالثة، وذلك بعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وتخطى فترة الاختبارات، وبعدها يُعلن مركز قياس عن النتائج.