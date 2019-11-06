كيفية التأكد من صلاحية إقامة عامل في السعودية برقم الاقامة

تعرف على كيفية التأكد من صلاحية إقامة عامل في السعودية تعد التحقق من صلاحية الإقامة هو أمر يشغل الكثيرون بالتحديد المغتربين الذى يقيمون في السعودية سواء للعمل أو الإقامة العادة والمرافقين، وقد أطلقت السعودية موقع الكتروني وهو منصة أبشر والذي من خلاله يتم الاستعلام عن كل ما يهم المقيمين بالسعودية لمعرفة صلاحية الإقامة وغيرها.

كيفية التأكد من صلاحية إقامة

يعد موقع ابشر من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم فئة كبيرة جدا في السعودية لتوفيرها العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بأمور الجوازات والمرور وغيرها من الخدمات المختلفة، كذلك كل ما يتعلق بالإقامة.

استعلام عن إنتهاء الإقامة

خطوات التأكد من صلاحية الإقامة

أما عن كيفية التأكد من صلاحية أقامة فيتم الدخول إلى موقع أبشر

تظهر أمامنا الصفحة الرئيسية لنختار منها أما أبشر أفراد أو أبشر اعمال، ويتم اختيار أبشر أفراد.

لتظهر نافذة التسجيل ويتم أدخال رقم الهوية وكلمة المرور والرمز الضوئي وبعدها نضغط تسجيل الدخول.

تصلك بعدها رسالة لتليفونك يحتوى على الكود الذي يجب إدخاله للمتابعة.

بعدها تنتقل لخدمات الجوازات وتقوم الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

لتظهر لك قائمة تدخل بها جميع البيانات المطلوبة، ثم اضغط عرض ليظهر لك صلاحية الإقامة.

كيفية تجديد الإقامة

إذا ظهر لك قرب انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بها فيمكنك تجديدها أيضا من خلال موقع ابشر باتباع عدد من الخطوات: