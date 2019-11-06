الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين ويمكن القيام بذلك من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يتم استعلام عن صلاحية رخصة العمل، ولكن بعد سداد الرسوم الخاصة بالرخصة، والتي يمكن سدادها أيضا بشكل الكتروني بطريقة تخدم الأفراد وتوفر الوقت والجهد.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

قامت المملكة وبالتحديد وزارة العمل والتنمية السعودية بتوفير خدمة تجديد واستخراج رخصة العمل بشكل الكترونى وذلك من خلال مكاتب العمل ويكون بديلا للذهاب إليها، كذلك تمكن من متابعة بيانات صدور الرخصة مدة استخراجها والحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

خطوات الاستعلام عن رخصة العمل تتم بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر التابع لوزارة الداخلية، وبعد الدخول على الصفحة الرئيسية.

نختار الجوازات من القائمة وبعدها نختار استعلام عن الإقامة.

إدخال رقم الإقامة في المملكة والضغط على عرض لتظهر البيانات المطلوبة.

طريقة استعلام عن رخصة عمل للمقيمين من خلال موقع وزارة العمل

خطوات الاستعلام عن رخصة العمل

الدخول لرابط وزارة العمل والتنمية بالمملكة، واختيار خدمة رخصة العمل.

نختار رقم أقامة عامل أو رقم الحدود.

ونقوم بمليء البيانات والتحقق من الرمز المرئي واختيار تأكيد.

الاستعلام عن سداد رخصة العمل

تتم طريقة الاستعلام عن سداد رخصة العمل بنفس الخطوات السابقة في الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

الدخول إلى موقع وزارة التنمية، وإدخال رقم إقامة العامل ، وإدخال رقم السداد، ويتم التحقق من حالة صلاحية رخصة العمل الخاصة به.

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل