الزعاق: تشكيلات سحابية ماطرة على 3 مناطق الأربعاء وأمطار متفاوتة الخميس

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن يشهد طقس غد الأربعاء تشكيلات سحبية ممطرة على نواحي متفرقة من «جازان، عسير، الباحة». وأشار الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه متوقع تشكل سحب مبشرة على شمال وشمال شرق السعودية والكويت، موضحًا أنه قد تُشابَ بعض حالاتها بأمطار متفاوتة يوم الخميس. وفي تقريرها لطقس غد الأربعاء، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة. وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج . وبشأن حالة الخليج العربي، قالت الهيئة، إن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجّل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة بـ36 درجة، بينما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ12 درجة.