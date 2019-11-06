أوضحت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن تسلم الشخص مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: إيداع الأموال في هذه الحالة يعرضك للمساءلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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