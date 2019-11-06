بالفيديو.. الحربي يتوقع خريطة هطول الأمطار في 15 يومًا قادمة

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الحالات المطرية. وقال الحربي، عبر فيديو بثَّه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المملكة تتعرض مع بداية الوسم الحالي، لحالة مطرية طيبة تزيد عن 15 يومًا قادمًا وتشمل أغلب مناطق المملكة ودول الخليج العربي. وتابع الحربي، أن شرق ووسط ومرتفعات جنوب المملكة، مرشحة لتكن المناطق الأكثر هطولًا للأمطار، بينما تبدأ غدًا الأربعاء، أولى الحالات المطرية، لتكون الأمطار خلالها خفيفة إلى متوسطة ومحدودة على الحدود الشمالية بدءًا من الطريف، عرعر ورفحاء، وقد تصل إلى طبرجل والقريات، وجنوب العراق وشمال دولة الكويت.

وأضاف الحربي، إن السبت المقبل سيكون بداية الحالة المطرية الثانية التي يتبعها عدة حالات خلال الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها، وسيكون نطاق الأمطار متغيرًا وليس ثابتًا، مشيرًا إلى أن المملكة ستتأثر بسلسلة منخفضات جوية تجد استجابة لها بتدفق رياح رطبة لهذا التوقعات قد تتحسن للأفضل مع اقتراب تلك المنخفضات. واختتم بأن تلك الحالات الماطرة من المتوقع أن ترافقها موجات باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة وتكون الأجواء شتوية على شرق ووسط ومنطقة المدينة المنورة. وفي تقريرها لطقس غد الأربعاء، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم. وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة. مشيرة إلى أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.