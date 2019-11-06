وزير التعليم: قرار تنظيم معهد التطوير المهني يسهم في تنمية قدرات المعلمين وتحسين نواتج التعلم

صرّح وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء، بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات.

وأضاف بأن المعهد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلّم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية. وأوضح آل الشيخ بأن النواة الرئيسة لفكرة إنشاء المعهد، تمثلت في تجويد مخرجات الدورات التدريبية التي كان يتلقاها المعلمون والمعلمات من جهات تدريبية متنوعة، وحقائب تدريبية متعددة ومتفاوتة في التطبيق. كما أشار إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته ستكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه.