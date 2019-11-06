شاهد.. بيع أغلى “فرخة شاهين” على مستوى مزادات الخليج العربي

شهد، مساء هذا اليوم الثلاثاء، مزاد بيع الصقور والذي أقيم في “مربط السلطان”، بمدينة عرعر بيع صقر من نوع ” فرخة شاهين” كاملة، عرض ١٦ سم، طول 15.5 سم، وزن ١١٦٩، بمبلغ 610 آلاف ريال، والذي يعتبر أغلى بيع فرخة شاهين على مستوى مزادات الخليج العربي خلال هذا الموسم.
وفي التفاصيل، شاهد الطروح حمدان فرحان الصقري، للصقر من نوع فرخة شاهين شرق عرعر، وتم متابعته، وإرسال الطراد وتمكن من صيده. وتوجه المواطن لمزاد بيع الصقور في مربط السلطان وعرض الصقر، حيث تم بيعه بمبلغ 610 آلاف ريال.
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