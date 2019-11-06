القيادة تعزّي رئيس كوريا الجنوبية في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الكوري، قال فيها، «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».