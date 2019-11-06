البرلمان العربي: «اتفاق الرياض» تأكيد عملي على الدور السعودي لحقن دماء اليمنيين

ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نجاح جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الدكتور السلمي، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة للتوصل لهذا الاتفاق المهم تعبّر عن حرصها - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أنه تأكيد عملي على الدور البنّاء الذي تلعبه السعودية حفظًا للدماء وتوحيدًا للصف وجمعًا للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لإنهاء الأزمة وإتمام هذا الاتفاق المهم بين أبناء الشعب اليمني الشقيق يؤكد مواقفها الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة، وحرصها على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم.

وجدد السلمي موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للسلطة الشرعية باليمن لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي ضد الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، مُشيدًا باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للمصالحة وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.