ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني وعيدروس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، حيث ثمّن ولي العهد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ودولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية.

كما اجتمع ولي العهد، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بحضور عدد من المسؤولين، وجرى -خلال الاجتماع- استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، حيث أعرب ولي العهد عن تقديره، لما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي .