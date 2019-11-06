بالفيديو.. نجاة شخص بأعجوبة من الموت في تصادم مروع بعسير

وثق مقطع فيديو، حادثًا مروعًا وقع بمنطقة عسير بين مركبتين، وأظهر نجاة أحد الأشخاص الموجودين في موقع الحادث من الموت بأعجوبة.

وتم توثيق الحادث عبر كاميرا أحد المحلات التجارية بالمنطقة، والتي أظهرت تصادم سيارة من نوع هايلوكس مع شاحنة كانت تسير في طريقها، لتنحرف المركبتان عن مسارهما، بينما كان يقصد الشخص الناجي سيارته لركوبها والمغادرة بها.