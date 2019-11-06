رئيس جيبوتي يُهنئ القيادة بتوقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

قدم رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الرئيس الجيبوتي: أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونتمنى أن تكلل الجهود العظيمة بأمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق.