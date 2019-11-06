البحرين: اتفاق الرياض يجسّد دور السعودية الاستراتيجيّ في حفظ أمن واستقرار المنطقة

رحبت مملكة البحرين بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت مملكة البحرين، أن هذا الإنجاز الكبير يجسّد الدور الريادي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويمثل منطلقًا مهمًّا لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في اليمن لتحقيق تطلعات أبناء شعبه في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب، وفقًا لبيان أوردته وكالة أنباء البحرين.

وجدَّدت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لكل الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ لاستعادة الأمن والسلم والتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله.