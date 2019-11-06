«مُساند» يكشف أقل تكلفة لاستقدام العمالة المنزلية

أصدر برنامج «مُساند»، اليوم الثلاثاء، النشرة الدورية الشهرية للبرنامج، والتي تتضمن أرقامًا ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، إضافة لتفاصيل عن متوسط المدد الزمنية لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن 47% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلية، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 34%، وعامل منزلي بنسبة 17%، ومثلت 2% مهن أخرى متعلقة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجنسية البنجالية تُعد من أكثر الجنسيات طلبًا في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 21%، تليها الجنسية الفلبينية بـ 20%، ثم الباكستانية 13%، والهندية 12%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 31% على عدد من الجنسيات المختلفة.

وبحسب النشرة الشهرية لـ«مُساند» فقد بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من دولتي بنجلاديش وأوغندا نحو 7 آلاف ريال، و7800 ريال للاستقدام من دولة كينيا، في حين بلغت تكلفة الاستقدام الأقل من الفلبين 14 ألف ريال، وأما الهند وفيتنام وسريلانكا فقد قاربت على 18 ألف ريال، وقد سجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلًا يتراوح بين 24 وحتى 27 يومًا؛ لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

يُذكر أن برنامج مُساند يُصدر بشكل شهري نشرة دورية يقدم من خلالها أحدث الاحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، ويتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكِّن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما يتيح من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: