أمير الكويت يثمّن دور السعودية في التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينة، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وهنّأ أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة توقيع اتفاق الرياض، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

كما بعث الشيخ نواف الأحمد ولي العهد بدولة الكويت، برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني ضمنها خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة.

وشهدت العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، بهذه المناسبة، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددًا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

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وأضاف: سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي.

وتابع: عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وثمَّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عاليًا جهود السعودية المتواصلة «لإنجاز الاتفاق، والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية، ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه»، مؤكدًا أنها «مواقف تاريخية مشهودة للسعودية».

وعبَّر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي عن سعادته بالاتفاق، متوقعًا أن يكون بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، من أجل بناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وكبح ميليشيات الحوثي، كما ذُكر في تصريحات صحفية.