تأسيس شركة مساهمة سعودية تملك جميع نظم المدفوعات الوطنية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس، على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، ملكيتها كاملة للمؤسسة، تملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

إطلاع

أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس في مستهل جلسة أمس على نتائج مباحثاته مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

بيانات

تابع المجلس ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة وكل من سويسرا، والهند، والبرازيل، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد تعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وهذه الدول في عدد من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الإستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030.

منتدى

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وإفريقيا والأميركتين وأوروبا، وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري، ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا.

إسهام

عدّ المجلس ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول»، تعزيزا لدورها المحوري في المملكة والاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلا على المكانة الدولية للأسواق المالية المعنية.

ميزانية

استعرض المجلس ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442(2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال عام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من عام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة إلى أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات المحلية والعالمية.

تدشين

تطرق المجلس إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سورية المشكلة من (المملكة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفها بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ترحيب

أعرب المجلس عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لـ28 اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، مما يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.

تفويض

فوّض المجلس وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومتي المملكة وتونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم

وافق المجلس بناء على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (222/ 55) وتاريخ 18/ 1/ 1441، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومتي المملكة والعراق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

انضمام

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (226/ 56) وتاريخ 19/ 1/ 1441، على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعيين

عين المجلس الدكتور وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، والدكتور طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تأسيس

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7ـ2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441، قرر المجلس الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

اعتماد

اعتمد المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31ـ3/ 41/ د) وتاريخ 27/ 1/ 1441، الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.

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تنظيم

وافق المجلس بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28ـ48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440، على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو الآتي:

1. ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

2. ترقية عبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

3. ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

4. ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

5. ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بالنيابة العامة.

6. ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الجوف.

7. ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.

8. ترقية محمد بن عبدالله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.

9. ترقية عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.

10. ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.

أبرز القرارات

- التنويه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019

- طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب يعزز دورها المحوري في المملكة والاقتصاد العالمي

- الإشادة بالنتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية للبيان التمهيدي للميزانية العامة

- الترحيب بتنصيف 28 مستهدفا ينتمي لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب

- مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي مع العراق

- الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية

- تخويل مؤسسة النقد صلاحية تأسيس شركة مساهمة للمدفوعات الوطنية

- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

- تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

- مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع تونس