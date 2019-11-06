تعليم الرياض يحذر من فصل الشتاء

أكدت إدارة تعليم منطقة الرياض على أهمية استعداد منشآتها من المكاتب التعليمية والمدارس لفصل الشتاء وما يصاحبه من تحديات تحتاج إلى استمرار ومتابعة والتأكيد على الأمن والسلامة، ونبهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المكاتب والإدارات والمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية والأجنبية إلى أهمية دور مديريها وقادتها الداعم للسلامة ورفع الوعي بها، ووجهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية للقيام بإجراءاتها لتوفير بيئة آمنة للجميع. وثمنت إدارة الأمن والسلامة المدرسية دور مديري المكاتب والمعاهد وقادة المدارس في التدريب المستمر على سلوكيات السلامة كجزء مهم من تعليم الطلاب والطالبات في جانب بناء شخصياتهم، وأكدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية أن السلامة مسؤولية نظامية وواجب وطني يقع على عاتق كل فرد داخل المدرسة وخارجها. وأشارت إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى أنه إلحاقاً بالتعاميم السابقة في أهمية الاستعداد الدائم في متابعة المرافق المختلفة من المباني المدرسية ومدى جاهزيتها وتحقيقها للبيئة الآمنة طيلة العام الدراسي، ولفتت إدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى أنه استعداداً لفصل الشتاء وما يصاحبه من تحديات تحتاج إلى استمرار المتابعة والتأكيد عليها بين جميع العاملين.

أهمية متابعة إجراءات السلامة

01 اكتمال الملفات الخاصة بالأمن والسلامة وتفعيل دور اللجنة الخاصة بها من حيث تكليفاتها وتوزيع المهام بين أعضائها وحفظ محاضرها وفق التنظيمات المتبعة.

02 توثيق جميع الحوادث مهما صغر أثرها أو كبر والاستفادة من دراستها وإزالة مسبباتها

03 التأكد من جاهزية طفايات الحريق والمتابعة الدورية لصلاحيتها وتوزيعها في المبنى والمرافق المختلفة التابعة للمبنى، من معامل وصالات وسكن الحارس، ومراعاة مناسبة ارتفاعها، بحيث لا يشكل عائقا في استخدامها عند الحاجة.

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04 متابعة نظام الإنذار وجميع أجهزة السلامة والتأكد من سلامتها والكشف الدوري عليها ومخاطبة الصيانة في حال ملاحظة أي خلل

05 التأكد من نظافة مجرى صرف مياه الأسطح وسرعة معالجة أي خلل

06 نظاف مزاريب المياه للمظلات والأسطح والرفع عاجلاً بالتالف منها لإدارة المباني «الصيانة»، واتخاذ الإجراءات الفورية في منع الوصول لمكان الخطر.