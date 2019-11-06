تعليم الرياض يحذر من فصل الشتاء

أهمية متابعة إجراءات السلامة
01 اكتمال الملفات الخاصة بالأمن والسلامة وتفعيل دور اللجنة الخاصة بها من حيث تكليفاتها وتوزيع المهام بين أعضائها وحفظ محاضرها وفق التنظيمات المتبعة.
02 توثيق جميع الحوادث مهما صغر أثرها أو كبر والاستفادة من دراستها وإزالة مسبباتها
03 التأكد من جاهزية طفايات الحريق والمتابعة الدورية لصلاحيتها وتوزيعها في المبنى والمرافق المختلفة التابعة للمبنى، من معامل وصالات وسكن الحارس، ومراعاة مناسبة ارتفاعها، بحيث لا يشكل عائقا في استخدامها عند الحاجة.
04 متابعة نظام الإنذار وجميع أجهزة السلامة والتأكد من سلامتها والكشف الدوري عليها ومخاطبة الصيانة في حال ملاحظة أي خلل
05 التأكد من نظافة مجرى صرف مياه الأسطح وسرعة معالجة أي خلل
06 نظاف مزاريب المياه للمظلات والأسطح والرفع عاجلاً بالتالف منها لإدارة المباني «الصيانة»، واتخاذ الإجراءات الفورية في منع الوصول لمكان الخطر.
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