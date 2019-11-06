تتويج الفائزين بجائزة التعلم الإلكتروني بأم القرى



توج مدير جامعة أم القرى عبدالله بن عمر بافيل أعضاء هيئة التدريس الفائزين بـ«جائزة جامعة أم القرى للتعلم الإلكتروني»، التي نظمتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابدية. وشاهد الحضور عرضا تعريفيا عن الجائزة وفروعها الثلاثة، تصدرتها جائزة التميز وفق محور «استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني»، وتهدف جائزة هذا المحور إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام أدوات منظومة التعلم الإلكتروني في تيسير مهامهم اليومية، وتشجيع الطلاب على استخدام التقنيات الحديثة في التعلم. أما الجائزة الثانية فكانت لمحور «تطوير المقررات الإلكترونية»، التي تهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بمقرر إلكتروني يرفع على بوابة التعلم الإلكتروني المتوافرة بالجامعة. والجائزة الثالثة لمحور «إثراء المحتوى عبر منصة شمس»، وتهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة بتنوع المحتوى المفتوح عبر شبكة الموارد السعودية (شمس) الذي يعد ضمن مبادرات المركز الوطني، بهدف خلق مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين، وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي. وبلغ عدد الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الثلاثة 23 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، حازوا مبالغ مالية وشهادات ودروعا تكريمية.

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