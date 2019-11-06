6 مليارات لمبادرة البحث والابتكار بالجامعات

أكد مستشار نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور سعود الصلاحي، أن المملكة هي الرائدة في دوت الخليج العربي في البحث العلمي، وتحتل المركز الأول عربياً في البحث العلمي، والمركز الـ41 عالمياً في مؤشر جودة البحث والإنتاج العلمي، كاشفاً عن مبادرة من وزارة التعليم في البحث والابتكار في الجامعات السعودية للطلاب والطالبات، مدعومة بـ6 مليارات ريال. وأشار الصلاحي في محاضرة أمس بعنوان: «أساسيات البحث العلمي في الرسائل العلمية»، بتنظيم من كلية الآداب في جامعة الملك فيصل، إلى أهمية إدراج مقرر في مهارات وطرق البحث العلمي، وإستراتيجية الكتابة النقدية والأكاديمية في الدراسات الجامعية «التحضيرية»، وتشتمل على 4 مهارات، وهي: التفكير، والقراءة، والكتابة، والتواصل الأكاديمي.



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