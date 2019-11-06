أمير القصيم يطلع على نتائج اجتماع لجنة الأهالي

اطلع أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل على نتائج اجتماع لجنة أهالي المنطقة والمقام بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس لجنة أهالي عنيزة محمد القاضي، و56 عضوا من أعضاء لجنة الأهالي بالمنطقة. واستمع أمير منطقة القصيم من عضو وأمين عام لجنة أهالي المنطقة علي فريح العقلاء على الخطة التشغيلية للجنة أهالي المنطقة لعام 2020. وأكد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية تأسيس عمل قائم على التعاون ونبذ الفرقة والتكاتف، وقال «إن لجنة الأهالي تخدم توجهات وحدة دوت الخليج ومكملة لكافة الأعمال الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع القطاعات الحكومية، وكل عضو فيها عليه أن يقدم كل ما يستطيع من مبادرات قائمة على روح التعاون المثمر لكل إنجاز لهذه المنطقة والوطن».



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