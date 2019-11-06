إغلاق 11 محلا وإزالة بسطة مخالفة لبائع بالدرب

أغلقت لجنة مشكلة من البلدية والدفاع المدني بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان أمس 6 محلات لبيع الغاز نتيجة مخالفتها لعدم التقيد بتطبيق التعليمات وسائل السلامة، كما قام قسم صحة البيئة بالبلدية بإغلاق 5 محلات وإزالة بسطة لبائع جائل مخالفة بهذه المحلات. وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس محمد خرمي أنه تمت مشاركة موظفي قسم الضبط القضائي بالبلدية فرق الرقابة الميدانية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، حيث أسفرت عن ضبط 6 محلات للغاز مخالفة وتم إغلاقها لمخالفتها بالتقيد بالتعليمات المتبعة، وبين الخرمي أن فرق الرقابة الصحية بقسم صحة البيئة بالبلدية قامت أيضا بإغلاق 5 محلات مخالفة وإزالة بسطة مخالفة لبائع جائل بالمثلث، مؤكدا أن الفرق الميدانية تكثف جولاتها بصفة مستمرة وتتفاعل مع كافة البلاغات الواردة إليها من المستهلكين.



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