أمير الباحة: المشاريع المتعثرة تفتقد المتابعة

رأس أمير منطقة البـاحة رئيس مجلس المنطقة الأمير حسام بن سعود أمس، جلسة مجلس منطقة الباحة، في دورته الـ96 للعام المالي 1440/‏1441، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة. وفي مستهل الجلسة رفع أمير الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما يقومان به من جهود كبيرة في نهضة بلاد الحرمين، وتقدمها بين أكثر الدول تنافسية وتفوقها على اقتصادات متقدمة في العالم، مما يعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الحديثة. وبين أن مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة بدأ مرحلة التحضير من خلال بعض الإجراءات من أجل حوكمة المكتب، وتحديد نقاط عمله ورسم الخطط العملية وفق الرؤية مع تنفيذ المبادرات ومتابعة مستويات إنجاز العمل الحكومي بالمنطقة من خلال برنامج (قياس)، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي لجعل برنامج الرؤية أكثر دقة ومرونة بحيث تمنح فرصة خلق المبادرات، مما يستدعي من كافة الجهات تزويد المكتب بالبيانات المطلوبة من واقع المنطقة وفرصها مع الحرص على التحديث وأهمية التعاون من أجل رفع مؤشرات التنمية اجتماعيا وخدميا. وأضاف بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم تدشين اللوحة الإلكترونية لمستويات الإنجاز للجهات الحكومية في مبادرات الرؤية. منوها أنه يوجد هنالك بعض المشاريع بالمنطقة خاصة بالإدارات الحكومية متعثرة وليس هنالك أي متابعة لها وهي بحاجة للمتابعة والاهتمام. من جانب آخر، استقبل الأمير بمكتبه بالإمارة، مدير إدارة سجون المنطقة العقيد فايز بن مبارك الأحمري بمناسبة تعيينه مديرا لسجون المنطقة. وفي مستهل اللقاء رحب الأمير حسام بن سعود بالعقيد الأحمري، مؤكدا تطلعه لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع الجهود التطويرية الشاملة بالمنطقة، وأن تكون إدارة السجون منبرا للإصلاح والتأهيل ليعود ذلك على المجتمع بشكل نافع.



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