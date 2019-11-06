المستوى الذهبي لتعليم الطائف في مسابقة الطالب المدرب

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب «تثقيف الأقران»، لتتأهل بذلك على مستوى الوزارة في التصفيات التي أقيمت في منطقة جازان، وتفصيلاً، حقق الطالب عمرو فائز القرشي من ثانوية ثقيف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب «تثقيف الأقران»، والذي يهدف لنشر الوعي وبناء المهارات ورفع مستوى المعرفة وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية مهارات الطلاب في التدريب وفنون القيادة وتحمل المسؤولية الشخصية. وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهنئة للطالب القرشي على ما تحقق من إنجاز جديد يضاف إلى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة، ومؤكدا أن ذلك كان ثمرة لجهود بذلت حتى تحقق هذا الإنجاز، متمنيا للطالب التوفيق في المراحل القادمة. ومثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الإدارة سامي العصيمي وزملائه في قسم التدريب والبرامج العامة على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب، متمنيا للجميع التوفيق، كما ثمن اللهيبي جهود مدرسة ثقيف الثانوية ومكتب تعليم شرق على الدعم وتهيئة الظروف المناسبة للطالب لتحقيق التميز.



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