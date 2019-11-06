- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متحدث العقاري لـ”المواطن”: 85 % ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون كليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث العقاري لـ”متابعات الخليج 365”: 85 % ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون كليًّا
خلال تصريحاته على هامش معرض إكسبو عسير
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن معرض إكسبو عسير يضم العديد من الاستشارات العقارية التي تقدم حلولًا تمويليةً للمواطن.
وأوضح العصيمي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن يوم غد الأربعاء هو نهاية المعرض الذي كانت مدته 3 أيام من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إقامة جميع الجهات التمويلية والمختصة بالتمويل والتسهيل للمواطن في الحصول على سكن.
ولفت إلى أنه تم استقبال أعداد غفيرة من الزوار الذين حضروا للاطلاع على أجنحة المعرض المتنوعة، حيث يوجد جناح المستشار العقاري والذي يتم خلاله تقديم 5 استشارات، وجناح المطورين العقاريين الذي من خلاله يتم تقديم عروض المطورين والتي على ضوئها يتم اختيار أي وحدة سكنية المشاريع المعروضة، بالإضافة إلى جناح الجهات التمويلية لتنفيذ التمويل العقاري المدعوم.
وتابع أن قيمة القرض العقاري 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 15 ألفًا، مشيرًا إلى أن ما نسبته 85% ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون بنسبة 100%.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث العقاري لـ”المواطن”: 85 % ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون كليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.