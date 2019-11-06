الأردن: اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمني

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بالتوقيع على وثيقة “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ، وحضور كل من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعد معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي تثمين الأردن للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الصفدي دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه .