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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وتفصيلاً، نوه الجانبان في بداية اللقاء بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، وسُبل تعزيزه في مختلف المجالات.. كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.وزارة الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:59 PM
نوه الجانبان بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدَيْن وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبَيْن
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وتفصيلاً، نوه الجانبان في بداية اللقاء بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، وسُبل تعزيزه في مختلف المجالات.. كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.
، الجبير يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ،
المصدر : الخليج 365
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