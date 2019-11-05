السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الكوري في وفاة والدته



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

20:40ت م

0266



الرياض 08 ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //20:40ت م0266

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