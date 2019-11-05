السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:44 مساءً, 5 نوفمبر 2019 م المناطق _ واشنطن التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

ونوه الجانبان في بداية اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.

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