السعودية | رئيسة جمهورية سنغافورة تصل الرياض

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض .

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية .

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