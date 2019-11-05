وزير الشؤون الإسلامية: اتفاق الرياض نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، على توقيع اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: إن المملكة بقيادة مولاي الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين سباقة لرأب الصدع وجمع الكلمة والإصلاح بين الأشقاء فيما يحقق الوحدة والترابط والأمن، وما تحقق بفضل الله اليوم في اتفاق الرياض بين الأشقاء في اليمن هو نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح.

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وجاء توقيع اتفاق الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وشهد التوقيع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في قصر اليمامة، حضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.