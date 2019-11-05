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2019-11-05 تدشين الشعار والموقع الرسمي للملتقى البحري السعودي الدولي متابعات الخليج 365 - الرياض دشنت القوات البحرية الملكية السعودية شعار وهوية الملتقى البحري السعودي الدولي SIM2019 بعنوان “أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية” والموقع الإلكتروني الخاص به على الرابط (هنا). الجدير بالذكر أن الملتقى البحري السعودي الدولي سيكون برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وبحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي خلال الفترة (٢٧- ٢٩) ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق (٢٤- ٢٦) نوفمبر ٢٠١٩م ويستعرض الملتقى ٥ محاور رئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بالبيئة البحرية على النحو التالي: ١- نظرة عامة عن الممرات البحرية الإستراتيجية. Advertisements ٢- التهديد الإقليمي. ٣- الأمن البحري. ٤- القانون الدولي. ٥- مكافحة الجريمة في البيئة البحرية/ التعاون الدولي. كما يوفر الملتقى ورش العمل لكافة المحاور، ويصاحب الملتقى معرض لأبرز الشركات العالمية لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.







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