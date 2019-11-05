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حريق في الخبر يحتجز 11 شخصًا والمدني يتدخل

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2019-11-05

حريق في الخبر يحتجز 11 شخصًا والمدني يتدخل

متابعات الخليج 365 - الخبر

أخمد الدفاع المدني في الخبر، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في مجموعة من المخلفات بمخرج طوارئ بالدور السابع لمبني بمجمع سكني بإسكان الخبر.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحريق نتج عنه احتجاز 11 شخصًا تم إخلاؤهم وإصابة 7 منهم تم معالجتهم من قبل الهلال الأحمر في الموقع.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.




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