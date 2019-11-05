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حريق في الخبر يحتجز 11 شخصًا والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - الخبر
أخمد الدفاع المدني في الخبر، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في مجموعة من المخلفات بمخرج طوارئ بالدور السابع لمبني بمجمع سكني بإسكان الخبر.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الحريق نتج عنه احتجاز 11 شخصًا تم إخلاؤهم وإصابة 7 منهم تم معالجتهم من قبل الهلال الأحمر في الموقع.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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