2019-11-05

فيصل بن فرحان بعد اتفاق الرياض: كنا إلى جانب اليمن ولا زلنا وسنظل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن رعاية المملكة لـ اتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدات له عبر “تويتر”، أن أمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي، ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن ولا زلنا وسنظل.

وتابع وزير الخارجية: سياسة المملكة هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية ومن هنا جاء اتفاق الرياض ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الشقيق لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار.

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وجاء توقيع اتفاق الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وشهد التوقيع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في قصر اليمامة، حضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.