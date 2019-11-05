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فيديو.. بيع فرخ شاهين بـ 610 آلاف ريال في عرعر
يعتبر الأعلى سعرًا على مستوى العالم
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي
سجل مربط السلطان للصقور لصاحبه سعد ملوح العنزي، اليوم الثلاثاء، أعلى قيمة شرائية لنوع فرخ شاهين، حيث بِيع بمبلغ 610 آلاف ريال.
وقال صاحب المربط في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنهم سجلوا خلال شهر قيمة مبيعات بلغت 2 مليون و29 ألف ريال، وشملت المبيعات- وهي من نوع فرخ شاهين- جميع دول الخليج وبِيعت بالمربط بمدينة عرعر؛ وذلك بسبب الإعلان في وقت سابق أنهم لا يحصلون على نسبة من البيع والشراء.
وأضاف: فرخ الشاهين الذي بيع الليلة هو من طرح مدينة عرعر والمشتري من أهالي عرعر ويدعى فهد السنتلي، وهذا السعر يعتبر أعلى قيمة لفرخ شاهين على مستوى العالم وسجلته عرعر.
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