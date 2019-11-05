فيديو.. بيع فرخ شاهين بـ 610 آلاف ريال في عرعر

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

سجل مربط السلطان للصقور لصاحبه سعد ملوح العنزي، اليوم الثلاثاء، أعلى قيمة شرائية لنوع فرخ شاهين، حيث بِيع بمبلغ 610 آلاف ريال.

وقال صاحب المربط في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنهم سجلوا خلال شهر قيمة مبيعات بلغت 2 مليون و29 ألف ريال، وشملت المبيعات- وهي من نوع فرخ شاهين- جميع دول الخليج وبِيعت بالمربط بمدينة عرعر؛ وذلك بسبب الإعلان في وقت سابق أنهم لا يحصلون على نسبة من البيع والشراء.

Advertisements

وأضاف: فرخ الشاهين الذي بيع الليلة هو من طرح مدينة عرعر والمشتري من أهالي عرعر ويدعى فهد السنتلي، وهذا السعر يعتبر أعلى قيمة لفرخ شاهين على مستوى العالم وسجلته عرعر.







