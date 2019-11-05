تأسيس جمعية تنمية شرق نجران والحارثي رئيسًا لإدارتها

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران، ومقرها نجران ونشاطها شرق نجران مسجلة برقم 1215.

وعُقد الاجتماع التأسيسي للجمعية بفندق أوسيس، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران وممثل عن المركز، وحضور المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تم اعتماد مجلس الإدارة لهذه الجمعية وهو مكون من سبعة أعضاء على النحو الآتي:

صالح بن سالم الحارثي رئيسًا

ناصر حسين الحارثي نائبًا

نايف عبدالله الحارثي مشرفًا ماليًّا

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محمد يحيى عسيري عضوًا

سعيد هادي المحامض عضوًا

صالح حسين آل لعجم عضوًا

تركي يحيى آل داشل عضوًا

وتعدُّ هذه الجمعية رافدًا من روافد العمل الاجتماعي؛ حيث تساهم في تنمية المجتمع فكريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، لتحقيق نمو متوازن وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل، يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران، صالح بن سالم الحارثي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يولونه من دعم متواصل للأعمال التطوعية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، كما وجه شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الدعم المستمر للعمل التنموي في هذا الوطن الغالي.

وعبّر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المؤسسين وأعضاء مجلس إدارتها على الثقة التي نالها من الجميع.







