شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: «اتفاق الرياض» يؤكد حرص المملكة على اليمن وشعبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن «اتفاق الرياض» يعكس حرص المملكة على اليمن وشعبه الشقيق، وأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشكلات وتجاوز الأزمات.

وأشار إلى أن الاتفاق يُمهد أرضية لتفاهمات أوسع بين مكونات وأبناء الشعب اليمني، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وقال آل جابر عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «في هذا اليوم التاريخي المبارك، أتشرف برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على نجاح الجهود الكبيرة للمملكة في توقيع اتفاق الرياض».

وأضاف: «أهنئ الرئيس اليمني والحكومة اليمنية وقيادة المجلس الانتقالي على توقيع الاتفاق، وعلى ما بذلوه وما لمسته منهم جميعاً من حرص على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، وعلى ما أبدوه من تقدير كبير لإخوانهم في المملكة، وأشيد بالدور المثمر والإيجابي للأشقاء في الإمارات لإنجاز الاتفاق».