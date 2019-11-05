شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: السعودية تصنع سلاماً واستقراراً في اليمن لمسقبل أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة من موقعها الإقليمي والدولي تصنع سلاماً واستقراراً في اليمن من أجل مستقبل أفضل. وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «اتفاق الرياض رسالة للعالم بأن الحل السياسي ممكن بين الأطراف اليمنية».



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