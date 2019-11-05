شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان: «اتفاق الرياض» يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن سياسة المملكة هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية، ومن هنا جاء اتفاق الرياض ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الشقيق، لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار.
وأشار عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، إلى أن رعاية المملكة لاتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق.
وأضاف: «أمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن ولا زلنا وسنظل».
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