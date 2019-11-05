بن بريك: اتفاق الرياض انتصار للجميع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( جدة) عدَّ نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اتفاق الرياض نصراً للحكومة اليمنية. ونصراً للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولشعب الجنوب ومقاومته الباسلة والصادقة، وقال: «ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر، بحكمة

عدَّ نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اتفاق الرياض نصراً للحكومة اليمنية. ونصراً للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولشعب الجنوب ومقاومته الباسلة والصادقة، وقال: «ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر، بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات، للمشروع العربي».

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