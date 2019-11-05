شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: ولي أمر يصفع معلماً أمام طلابه.. والنيابة تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

باشرت النيابة العامة بالباحة، التحقيق في قضية اعتداء ولي أمر طالب على معلم بصفعه أمام طلابه، فيما كلف تعليم الباحة لجنة لزيارة المدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم عبر القنوات النظامية.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الباحة محمد هضبان أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني كلف لجنة من الإدارات المعنية للشخوص للمدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة.

يذكر أن المعلم رفض خروج الطالب من الفصل إلا عبر إدارة المدرسة لعدم معرفته بالزائر، فطلب منه إخراج الطالب حتى لا يضطر لصفعه، ولم يلق المعلم بالا لكلامه ليتلقى الصفعة على وجهه أمام طلابه.